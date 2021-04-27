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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شيرينغهام: على توتنهام أن يسعى لجلب رودجرز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021
حثّ اللاعب السابق تيدي شيرينغهام نادي توتنهام على السعي من أجل الحصول على خدمات المدرب بريندان رودجرز.
وقال شيرينغهام: "إذا كان لدي خيار، سأدفع كل ما يلزم لإحضار بريندان رودجرز. أعتقد أنه قام بعمل رائع في الأندية المختلفة التي كان فيها. إنه يعرف الدوري الإنكليزي الممتاز جيدًا، ويعرف نظامه وكيف يجب أن تلعب المباراة. يحب التحكم في المباراة تمامًا مثلما يفعل بيب غوارديولا".
وأضاف: "بالنظر إلى الأموال التي كانت متاحة لجوزيه مورينيو، إذا كان رودجرز مدعومًا بنفس النوع من المال، فأعتقد أنه سيقوم بعمل رائع".