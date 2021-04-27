شيرينغهام: على توتنهام أن يسعى لجلب رودجرز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

حثّ اللاعب السابق تيدي شيرينغهام نادي ​توتنهام​ على السعي من أجل الحصول على خدمات المدرب بريندان ​رودجرز​.



وقال شيرينغهام: "إذا كان لدي خيار، سأدفع كل ما يلزم لإحضار بريندان رودجرز. أعتقد أنه قام بعمل رائع في الأندية المختلفة التي كان فيها. إنه يعرف ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز جيدًا، ويعرف نظامه وكيف يجب أن تلعب المباراة. يحب التحكم في المباراة تمامًا مثلما يفعل بيب غوارديولا".

وأضاف: "بالنظر إلى الأموال التي كانت متاحة لجوزيه ​مورينيو​، إذا كان رودجرز مدعومًا بنفس النوع من المال، فأعتقد أنه سيقوم بعمل رائع".