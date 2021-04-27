ثلاث اصابات بالكورونا في صفوف غلطة سراي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

أعلن نادي ​غلطة سراي​ التركي، عن وجود إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد بين صفوف فريقه.



وقال النادي التركي في بيان رسمي: "أظهرت نتيجة الاختبارات لفيروس كورونا التي أجريت على الفريق، الإثنين 26 أبريل/نيسان، عن وجود ثلاث نتائج إيجابية لفيروس كورونا بين لاعبي الفريق".

وأضاف: "اللاعبون الثلاثة بدأو عملية العلاج والخضوع لحجر صحي وفقًا للبروتوكول المعمول به للإصابة بفيروس كورونا".

وضرب فيروس كورونا فريق غلطة سرتي الفترة الماضية وإصابة العديد من لاعبيه إبرزهم مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطني الشاب، والذي أعلن النادي التركي تعافيه من الإصابة بالفيروس مطلع الأسبوع الجاري.