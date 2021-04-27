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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريكيلمي يعلق على مواجهة فياريال وارسنال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021
علق أسطورة الأرجنتين، خوان رومان ريكيلمي، على المواجهة المرتقبة بين فياريال وآرسنال، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.
وقال النجم الأرجنتيني لموقع الرسمي للنادي:" أريد أن أبعث قبلة كبيرة لكل أبناء فياريال، آمل أن يتمكنوا من الوصول إلى النهائي والفوز باللقب، أنهم يستحقون ذلك".
واضاف:" ستكون لدينا فرصة الآن للوصول إلى النهائي، لأن ارسنال لديه لاعبين جيدين للغاية، لكن ليس لديهم بيريس وهنري مثلما كان في السابق".
واختتم:" فياريال يقدم مستويات جيدة، ولديهم مدرب اعتاد الفوز بهذه المسابقة، وهذه الكأس فاز بها عدة مرات مع إشبيلية، ونأمل أن يكرر ذلك".