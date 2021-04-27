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ريكيلمي يعلق على مواجهة فياريال وارسنال 

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريكيلمي يعلق على مواجهة فياريال وارسنال  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

علق أسطورة الأرجنتين، خوان رومان ​ريكيلمي​، على المواجهة المرتقبة بين فياريال وآرسنال، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وقال النجم الأرجنتيني لموقع الرسمي للنادي:" أريد أن أبعث قبلة كبيرة لكل أبناء فياريال، آمل أن يتمكنوا من الوصول إلى النهائي والفوز باللقب، أنهم يستحقون ذلك".

واضاف:" ستكون لدينا فرصة الآن للوصول إلى النهائي، لأن ​ارسنال​ لديه لاعبين جيدين للغاية، لكن ليس لديهم بيريس وهنري مثلما كان في السابق".

واختتم:" فياريال يقدم مستويات جيدة، ولديهم مدرب اعتاد الفوز بهذه المسابقة، وهذه الكأس فاز بها عدة مرات مع إشبيلية، ونأمل أن يكرر ذلك".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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