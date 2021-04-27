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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اقتراح من رئيس رابطة المحترفين لاقامة بطولة ماسترز عشبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021
قدم رئيس رابطة المحترفين الـATP اندريا غودينزي اقتراحاً من اجل إقامة بطولة ماسترز عشبية قبيل انطلاق بطولة ويمبلدون المفتوحة لكرة المضرب للرجال احدى ابرز بطولات الغراند سلام الاربعة الكبرى.
حيث قال غودينزي:" أود أن أحصل على بطولة ماسترز على العشب في أسبوع كوينز و هالة ، لتكون بمثابة مقدمة لويمبلدون ، لقد اقترحته بالفعل على الأطراف المهتمة وبقية قيادة اتحاد لاعبي التنس".