اقتراح من رئيس رابطة المحترفين لاقامة بطولة ماسترز عشبية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

قدم رئيس ​رابطة المحترفين الـATP​ ​اندريا غودينزي​ اقتراحاً من اجل إقامة بطولة ماسترز عشبية قبيل انطلاق ​بطولة ويمبلدون المفتوحة​ لكرة المضرب للرجال احدى ابرز بطولات الغراند سلام الاربعة الكبرى.



حيث قال غودينزي:" أود أن أحصل على بطولة ماسترز على العشب في أسبوع كوينز و هالة ، لتكون بمثابة مقدمة لويمبلدون ، لقد اقترحته بالفعل على الأطراف المهتمة وبقية قيادة اتحاد لاعبي التنس".