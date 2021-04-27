شكرا لقرائتكم خبر عن ديروزان يقود سبيرز لإنهاء مسيرة انتصارات ويزاردز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

أحرز ديمار ديروزان 37 نقطة وأضاف ديجونتي موراي 25 نقطة واستحوذ على 17 كرة مرتدة، ليقودا سان أنطونيو سبيرز للفوز 146-143 على واشنطن ويزاردز بعد وقت إضافي في مباراة غريبة بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ووضعت الهزيمة حداً لمسيرة انتصارات واشنطن في ثماني مباريات متتالية، وهي أطول سلسلة انتصارات لويزاردز منذ ديسمبر/كانون الأول 2001.

وكانت النتيجة متقلبة في آخر خمس دقائق من الوقت الأصلي، وامتدت إلى وقت إضافي بعد سلة من برادلي بيل لاعب واشنطن عادل بها النتيجة عند 133-133 قبل 15.8 ثانية على النهاية.

وأتيحت فرصة لديروزان من أجل حسم الانتصار لصالح سان أنطونيو، لكن تصويبته مع انتهاء وقت المباراة ذهبت خارج السلة.

وسجل بيل ثنائية قبل دقيقة واحدة و24 ثانية على نهاية الوقت الإضافي، ليضع ويزاردز في المقدمة 143-142، لكن كيلدون جونسون لاعب سبيرز رد بثنائية مع تبقي دقيقة واحدة وتسع ثوان.

وأحرز باتي ميلز لاعب سان أنطونيو رميتين حرتين مع تبقي 5.3 ثانية، ليزيد من تفوق سبيرز إلى ثلاث نقاط.

وسجل جونسون 21 نقطة مع سبيرز (31 انتصاراً و29 هزيمة) الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي، وأضاف رودي جاي 17 نقطة وميلز 11 نقطة، بينما أحرز كل من جاكوب بويلتل ودرو يوبانكس عشر نقاط، ومرر ديروزان عشر كرات حاسمة أيضاً.

وأنهى بيل المباراة مسجلاً 45 نقطة لصالح واشنطن (27-34)، وهي المباراة 32 هذا الموسم التي يحرز فيها 30 نقطة على الأقل، وأضاف راسل وستبروك 22 نقطة ومرر 14 كرة حاسمة، واستحوذ على 13 كرة مرتدة ليحقق ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة 29 هذا الموسم، وهو أعلى رقم في الدوري.

وسجل أليكس لين 17 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة مع واشنطن، وأضاف كل من أنطوني جيل وديفيز برتانز وروي هاتشيمورا 13 نقطة.

ويحتل سبيرز المركز التاسع في القسم الغربي، بينما يقبع ويزاردز في المركز العاشر في الشرق.