مباراتان في افتتاح الجولة الـ29 من الدوري العراقي

بغداد: زيدان الربيعي

تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة 29 للدوري العراقي الممتاز بإقامة مباراتين في بغداد والنجف، إذ سيكون ملعب التاجي في العاصمة بغداد مسرحاً لمباراة الكهرباء وضيفه الديوانية، وستكون هذه المباراة هي الأولى للكهرباء تحت اشراف مدربه الجديد أحمد صلاح، الذي سيحاول الظفر بنقاط المباراة من أجل نقل فريقه من المراكز الأخيرة الى مركز أفضل، بينما يسعى الديوانية هو الآخر الى تحقيق الفوز، حتى يكون في مأمن تام خلال الجولات المقبلة.

وسيشهد ملعب النجف امسية كروية رمضانية عبر احتضانه مباراة النجف وضيفه الطلبة، إذ يرغب النجف بتعويض خسارته في الجولة الماضية عبر تحقيق الفوز لكي يبقى منافساً للزوراء على مركز الوصيف، فيما يسعى الطلبة الى تجنب الخسارة كخطوة اولى، ومن ثم التفكير بالفوز كخطوة ثانية، مستنداً في سعيه هذا على المعلومات التي يمتلكها مدربه حسن أحمد عن فريق النجف، لأنه هو من قام بأعداده لمنافسات الموسم الحالي قبل أن يتركه ويتحول الى تدريب الطلبة.

ويتوقع المراقبون أن تكون المباراة مثيرة جداً وتشهد أهدافاً بسبب رغبة الفريقين بتقديم أمسية رمضانية جميلة الى الجمهور الرياضي.