شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مباراة في الدوري الإنجليزي لإفطار لاعب مسلم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: محمد الدسوقي

أوقف حكم مباراة ليستر سيتي وكريستال بالاس، الاثنين، جراهام سكوت اللقاء في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، عند انطلاق أذان المغرب، حتى يتسنى للاعب ليستر سيتي ويسلي فوفانا الفرنسي المسلم الإفطار.

وخاض فوفانا اللقاء وهو صائم، ما دفع الحكم إلى إيقاف المباراة، حتى يتمكن اللاعب من شرب الماء والعصائر.

من جانبه، عبّر اللاعب الفرنسي عن امتنانه عبر «تويتر»، قائلاً: «أردت فقط أن أشكر رابطة المحترفين للدوري الإنجليزي وكذلك لاعبي فريق كريستال بالاس، خصوصاً الحارس الإسباني ديفيد جويتا، وكل الثعالب للسماح لي بالإفطار في منتصف المباراة.. هذا ما يجعل كرة القدم رائعة».

وحقق ليستر سيتي انتصاره الـ19 في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حين تغلب على ضيفه كريستال بالاس بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب «ووكرز»، لحساب الجولة الـ33 من المسابقة.