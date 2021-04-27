شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تغييرات متوقعة فى تشكيلة الأهلى أمام المصرى عن لقاء إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي مباراة قوية فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، عندما يلتقي المصري البورسعيدى باستاد الإسكندرية فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، فى مباراة تحظى بندية وإثارة من قبل الفريقين، ويركز الجهاز الفنى بكلا الفريقين لتحقيق أداء قوى والخروج بنتيجة إيجابية.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة فى المركز الثاني برصيد 33 نقطة جمعها من 14 مباراة، فيما يدخل المصري اللقاء مُحتلاً المركز الرابع برصيد 29 نقطة من 18 مباراة.

ورغم محاولة بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى تثبيت تشكيلة الفريق الحمراء خلال المباريات الأخيرة ، إلا أن الواقع يؤكد أن المدير الفنى سيقوم بإجراء بعض التغييرات التكتيكة فى تشكيلة الفريق اليوم لعدة أسباب يأتى على رأسها الإطمئنان على عودة المصابين ياسر إبراهيم ومحمد هانى ، بالإضافة لتطبيق سياسة التدوير فى ظل تلاحم المباريات وعدم وجود فاصل زمنى كبير بين المباريات وهو ما لا يتيح تأهيلهم بالشكل المناسب.

الظهير الأيمن

من المتوقع أن يجرى موسميانى تغييرا فى مركز الظهير الأيمن للأهلى فى لقاء اليوم أمام المصرى حيث سيشارك محمد هانى العائد من الإصابة بدلا من أحمد رمضان بيكهام الذى تفوق على نفسه فى اللقاءات الأخيرة بداية من مباراة الزمالك الأخيرة ، إلا أن المدير الفنى يرغب فى الإطمئنان على حالة المدافع الدولى العائد من رحلة علاج خاصة وأن الفريق الأحمر مقبل على المشاركة فى دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا .

المدافع

من المقرر أن يبدأ ياسر إبراهيم العائد من الإصابة أيضا بجانب رامى ربيعة فى مركز المساك بعد شفائه خاصة وأن اللاعب كان يمر بأفضل فتراته الكروية قبل الخروج من التشكيلة الأساسية ، خاصة وأن المدير الفنى يعتمد عليه بشكل أساسى بجانب المغربى بدر بانون .

الوسط المهاجم

وضمن أخر التعديلات فى تشكيلة الأهلى ، من المقرر أن يعيد موسميانى طاهر محمد طاهر للتشكيلة الأساسية بدلا من محمود كهربا الذى شارك أساسيا فى اللقاء الأخير أمام إنبى ولم يظهر بالشكل الجيد على الرغم من أن المباراة كانت مفتوحة إلا أنه لم يكن على المستوى المطلوب ، لذا فمن المتوقع أن يعود طاهر محمد طاهر للتشكيلة بجانب أفشة وحسين الشحات على أن يكون محمد شريف مهاجما صريحا .