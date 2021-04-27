شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي وسيتي ايدج يتفقان علي تنفيذ أعمال الترفيه الأولي لمدينة العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو شركة تذكرتي برئاسة الاستاذ منتصر النبراوي الاتفاق مع شركة سيتي ايدج ويمثلها أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي ايدج و محمد مكاوي CEO شركة سيتي ايدج و محمد فرحات المدير التنفيذي لمشروع العلمين الجديدة ،علي تنفيذ أعمال الترفيه للمرحلة الأولى بسيتي ايدج بمدينة العلمين الجديدة .

واتفق الطرفين تذكرتي و سيتي ايدج علي بدأ اعمال الترفيه مع المرحلة الأولي لمشروع سيتي ايدج العلمين الجديدة والتي تشهد إقبال كبير خاصة ،ومفاجأت لرواد وزوار منطقة العلمين الجديدة خلال الأشهر المقبلة مما يساهم في زيادة الإقبال علي المدينة الجديدة.

وتجهز شركة تذكرتي خطة لاعمال الترفيه بالتنسيق مع سيتي ايدج بشكل يليق بالشركتين ويرضي طموحات المتواجدين بمدينة العلمين بعد النجاحات التي تحققها الشركة في جميع المحافل والحفلات التي شاركت فيها تذكرتي .