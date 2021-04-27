7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،اتحاد الكرة يعرض على الأندية إقامة الدورى بدون لاعبى المنتخب الأولمبى ، محمد هانى يعود لتشكيل الأهلى الأساسى أمام المصرى الليلة .

محمد هانى يعود لتشكيل الأهلى الأساسى أمام المصرى الليلة

يعود محمد هانى لاعب الأهلى لقيادة الجبهة اليمنى للفريق فى مباراة المصرى فى التاسعة والنصف مساء اليوم، باستاد الإسكندرية فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من عمر مسابقة الدورى بعدما تعافى من إصابته الأخيرة التى حرمته من عدة مباريات خاضها فريق الأهلى الفترة الماضية ببطولة الدورى.

اتحاد الكرة يعرض على الأندية إقامة الدورى بدون لاعبى المنتخب الأولمبى

عرضت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على أندية الدورى الممتاز، خوض مباريات الدورى بداية من 5 يوليو المقبل بدون لاعبى المنتخب الأولمبى بعد قرار شوقى غريب مدرب المنتخب بخوض المعسكر النهائى قبل الأولمبياد يوم 5 يوليو.

إيقاف لاعب البنك الأهلى مباراتين بعد الطرد المباشر لاعتدائه على طارق حامد

كشف مصدر باتحاد الكرة أن محمد بسيونى لاعب البنك الأهلى، سيتم إيقافه مباراتين وتغريمه 10 آلاف جنيه بعدما حصل على البطاقة الحمراء أمس بعد تدخله بعنف على طارق حامد لاعب الزمالك.

المقاولون يحفز لاعبيه بالمكافآت للفوز على الزمالك في الدوري رصد مسئولو المقاولون العرب، مكافآت استثنائية للاعبي الفريق من أجل تحقيق الفوز على نادي الزمالك في المباراة المقبلة من مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها بعد غد الخميس ، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى مواصلة الصحوة التي بدأت في المباراة الماضية أمام وادي دجلة، من أجل تحسين وضعهم بالجدول. يرى فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن الفريق السكندرى تعرض للعنة خاصة بعد الفوز على الأهلى فى المباراة الماضية بالدورى بهدفين مقابل هدف، حيث عصفت الإصابات بنجوم الفريق قبل اللقاء المرتقب مع الاتحاد السكندرى.