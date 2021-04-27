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بره الملعب.. أحمد مسعود: أهوى المشويات وأحب الملابس الكاجوال والمو نجمى المفضل

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب أحمد مسعود حارس مرمى المصرى البورسعيدى .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

الجلوس مع الأصدقاء ومشاهدة المباريات الأوروبية

هل تحب دخول المطبخ ؟

لا

ما الأكلة التى تفضلها؟

المشويات

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من نجمك المفضل من الممثلين ؟

عادل إمام

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

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 ما أكثر دولة تفضل زيارتها؟ 

أسبانيا

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

محمد صلاح

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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