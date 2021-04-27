شكرا لقرائتكم خبر عن رباعية الزمالك في البنك الأهلي على المائدة الفنية للنحاس قبل موقعة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على مراجعة الفيديو الخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، والتي جمعت الفريقين مساء أمس الأثنين على استاد القاهرة الدولي، وانتهت بفوز الفريق الأبيض برباعية مقابل هدف، وذلك استعداداً لمباراة بعد غد الخميس التي تجمع الزمالك والمقاولون.

ويسعى جهاز المقاولون لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق الأبيض قبل اللقاء المرتقب، أملاً في مواصلة الصحوة التي يعيشها الذئاب مؤخراً بعد الفوز بهدف نظيف في المباراة الماضية على حساب وادي دجلة.

من ناحية أخرى، سادت حالة من الارتياح داخل قلعة الجبل الأخضر بنادي المقاولون العرب، بعد الفوز الثمين الذي انتزعه ذئاب الجبل في مباراة وادي دجلة بالدوري العام، بهدف نظيف سجله أحمد الشيمي لاعب المقاولون في الدقيقة 93 من عمر المباراة، لينتزع ثلاث نقاط غالية لفريق، ويأتي الفوز على وادي دجلة قبل لقاء مهم وصعب للمقاولون العرب.

ويطمح أبناء النحاس لمواصلة صحوتهم بعد تصحيح مسارهم واستعادة نغمة الانتصارات، واستغلال الدفعة المعنوية التي اكتسبوها من الفوز على دجلة، لتعديل وضعهم في جدول الدوري بعد تراجعهم بشكل واضح في الموسم الجاري عن الموسم الماضي.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز المقاولون في 5 مباريات وتعادلوا في 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً أخر.

من جانبه، أعرب عماد النحاس مدرب المقاولون العرب، عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على وادي دجلة، مشدداً على ذلك الفوز يعد بمثابة 6 نقاط، متمنياً أن تستمر صحوة الفريق لتصحيح وضعهم بالجدول في المباريات المقبلة.