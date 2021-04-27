شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. يارا الحلوانى لاعبة اليد تقدم طريقة عمل التشيز كيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حياة نجمات الرياضة مثل أى فتاة فى رمضان يحرصن خلالها على المشاركة أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.

يارا أسامة الحلوانى لاعبة كرة اليد بنادى الزمالك التى أبتعدت عن الملاعب هذا الموسم بسبب الماجيستير تقدم طريقة عمل التشيز كيك فى الوصفة التالية:-

-المقادير :

بسكويت قمح

كوب زبدة سائلة

2 كوب كريمة خفق

كريم شانتيه بودر

1/2 كيلو جبن كريمي

سكر

عصير ليمون

-طريقة التحضير :

تكسير البسكويت وخلطهما مع الزبدة المذابة في وعاء متوسط الحجم ثم وضع الخليط في قالب أو صينية متحركة القاعدة حتى يسهل إخراج التشيز كيك في النهاية.

ادخلال القالب في الثلاجة مدة 10 دقائق حتى تجمد طبقة البسكويت قليلاً.

وضع الجبنة والقشطة والكريمة والفانيليا وعصير الليمون مع السكر فى وعاء متوسط وخفق المكونات جيدًا حتى يتجانس القوام.

إخراج قالب البسكويت من الثلاجة مع وضع خليط الجبنة والكريمة عليه ثم اعادته مرة أخرى ليجمد مدة لا تقل عن 5 ساعات، ثم وضع الصوص المفضل مثل صوص التوت أو الفراولة المقطعة.