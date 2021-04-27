شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: فرجانى ساسى مستمر مع الزمالك لنهاية الموسم..ولا يحق له الرحيل فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم اتحاد الكرة الجدل الدائر حول مصير فرجانى ساسى مع الزمالك، وأكد مسؤولو الجبلاية أن اللاعب مستمر مع ناديه حتى نهاية الموسم الجارى فى 30 سبتمبر ولا يحق له الرحيل فى يونيو المقبل كما يتردد.

وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة أن عقد فرجانى ساسى ينتهى مع الزمالك بنهاية الموسم وليس فى يونيو المقبل، لافتين إلى أن اللاعب ليس من حقه الرحيل عن القلعة البيضاء قبل نهاية الموسم.

تابع مسؤولو الجبلاية أن جميع عقود اللاعبين تنتهى بنهاية الموسم الجارى ولا يوجد لاعب من حقه الرحيل عن أى ناد قبل نهاية الموسم إلا بموافقة النادى.

ويتصدر فرجاني ساسي قائمة أغلى 11 لاعب في القلعة البيضاء، بقيمة تسويقية بلغت 2 مليون ونصف يورو، حيث وصلت القيمة الإجمالية لفريق الزمالك إلى 19 مليون ونصف تقريباً بعد حصر القيمة التسويقية لجميع اللاعبين.

ونستعرض قائمة أغلى 11 لاعب في القلعة البيضاء قبل اللقاء المرتقب.

الزمالك = 19 مليون و450 ألف يورو

ـ فرجاني ساسي: 2 مليون ونصف يورو

ـ أشرف بن شرقي: 2 مليون يورو

ـ محمود علاء: مليون ونصف يورو

ـ طارق حامد: مليون و200 ألف يورو

ـ زيزو: مليون و200 ألف يورو

ـ يوسف أوباما: مليون يورو

ـ محمد أبو جبل: 800 ألف يورو

ـ الونش: 800 ألف يورو

ـ أحمد فتوح: 800 ألف يورو

ـ حمزة المثلوثي: 800 ألف يورو

ـ حميد أحداد: 800 ألف يورو