شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطبق اللائحة في واقعة ركلة الجزاء أمام البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ، تطبيق لائحة العقوبات علي اللاعبين الذين اختلفو علي تسديد ركلة الجزاء في مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي أقيمت امس وانتهت بفوز الزمالك 4/1 في الجولة الـ 17 للدوري.

وكشف مصدر بالجهاز الفني ان كارتيرون سيطبق اللائحة علي اللاعب الذي يثبت انه صاحب الخطأ ، حيث وضع كارتيرون ترتيب لتسديد ركلات الجزاء داخل الفريق وهو ما لم يتم تطبيقه أمس وحاول كل من أوباما وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي تسديد ركلة الجزاء قبل أن يلغيها الحكم محمد العدوى.

وأكد كارتيرون لمعاونيه ان ما حدث في مباراة البنك الأهلي لا يدل علي تمتع اللاعبين باحترافية كاملة، وانه لابد ان يتم تنفيذ تعليمات الجهاز الفني داخل الملعب دون أي تعديل الا عقب الرجوع للمدير الفني.

في نفس السياق طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك من معاونيه تحضير تقرير خاص عن المقاولون العرب منافسه فى المباراة التى تجمع الفريقين بعد غد الخميس ضمن مباريات الجولة الـ 18 للدوري.

وطلب كارتيرون من أحمد عبد المقصود المدرب المساعد وأحمد عصمت مدرب الأحمال تقرير كامل عن لاعبي المقاولون بخلاف تسجيلات لاخر مباراتين لفريق ذئاب الجبل للوقوف علي نقاط القوة والضعف في الفريق.

ويسعي الزمالك لتحقيق الفوز في مواجهة الخميس لضمان سيطرته علي قمة الدوري بعد فوزه أمس علي فريق البنك الأهلي بأربعة اهداف مقابل هدف في الجولة الـ 17 ، حيث يحتل الزمالك صدارة الدورى برصيد 39 نقطة جمعها من 17 مباراة.