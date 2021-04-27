شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: "مفيش حاجة اسمها مهاجم محطة" ولا يوجد داعي للتبرير للمهاجمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حازم إمام نجم الزمالك السابق، أن فكرة المهاجم المحطة، هي مجرد مبرر فقط لمنع حملات الهجوم على هذا المهاجم أو ذاك مع تراجع المستوى، وقال الثعلب الصغير في تصريحات عبر برنامج "وان تو" على إذاعة أون سبورت إف إم: مفيش حاجة اسمها مهاجم محطة، قد تكون ميزة من مزاياه، وهذ الأمر ليس مستساغا بالنسبة لى، لما يبقى في مهاجم والناس بتبررله وتقوله أصله محطة، هي أداة من أدواته ولكنها ليس كل أدوات المهاجم.

واصل معدداً مزايا محمد شريف مهاجم النادي الأهلي : محمد شريف من المهاجمين المميزين ويحاول على كل كرة وليس محطة إطلاقاً هو لاعب بيروح يجيب جول، ولديه السرعة، محمد شريف كان جناح ولكن ذهابه إلى إنبي في إعارة وتوظيفه في هذا المركز هو من وضعه في مكانة أخرى.

وعن لقاء الأهلي والمصري قال حازم إمام: المصري لديه لاعبين مميزين، وأوموتو سيتعب أطراف الأهلي، والعراقي لاعب مميز أيضاً في الجبهة اليمنى وكذلك عمر كمال هداف، وأعتقد مباراة الأهلي والمصري ستكون مثيرة وستشهد أهداف لأن المصري لن يلعب على الدفاع.

وتضم قائمة الأهلي لمباراة المصري الليلة كلاً من : محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا ‏ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو ‏السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر ‏محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.‏

ويدخل الأهلى مباراة الليلة فى المركز الثانى برصيد 33 نقطة جمعها من 14 مباراة، فيما يدخل المصري اللقاء مُحتلاً المركز الرابع برصيد 29 نقطة من 18 مباراة.