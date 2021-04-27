شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد يكشف كواليس تسجيل وائل جمعة هدفاً ذاتياً فى شباكه بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلي السابق،عن كواليس تسجيل وائل جمعة لهدف في شباكه خلال تواجدهما بالنادي الأهلي وقال عبد الحميد في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": كنا في معسكر في البرتغال عندما قابلت وائل جمعة لأول مرة، وكان هناك كلام على انضمامه للزمالك، ولكنه خلص مع الأهلي، ولعبت معه أول مباراة في البرتغال، وتحدث معي وقال لي أتمنى أن نقدم شئ للنادي.

أضاف: كنا في مرة نلاعب المحلة وأحد لاعبي المحلة عمل كرة طولية فحاول جمعة يبعد الكرة ودخله فيا جول وقالي يعني ما كنتش عارف تطلعها.

واصل: هو لاعب ملتزم داخل وخارج الملعب وتشرفت باللعب معه في النادي الأهلي، وكان يمنحني ثقة كبيرة في الملعب.

وكشف وائل جمعة صخرة دفاع الأهلي والمنتخب السابق، عن كواليس تحويل وجهته من الانتقال لصفوف الزمالك إلى المارد الأحمر، رغم توقيعه فى البداية لقلعة ميت عقبة.

وروى جمعة، كواليس ما حدث، قائلاً: "كنت لاعب فى صفوف غزل المحلة، ونواجه الأهلي فى نهائى كأس مصر 2001، وحينها كان مانويل جوزيه يجلس فى المدرجات ليشاهد المارد الأحمر قبل أن يتولى قيادة الفريق بشكل رسمى".

وأضاف: "كنت أفضل لاعب فى فريق الغزل وقدمت مباراة على أعلى مستوى، وكان سمير كمونة أقضل لاعب بالأهلى، لكنه تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة سنة بسبب إشارة خارجة، وعندما وجه السؤال لجوزيه عن رأيه فى اللاعبين ومن أفضلهم قال اللاعبان رقم 5 فى كل فريق، فأخبروه بايقاف كمونة، فطلب التعاقد معى فورًا".

تابع وائل جمعة حديثه: "كنت فى طريق العودة لمنزلى بعد المباراة، فتلقيت اتصال من محمد عبد الوهاب عضو مجلس الأهلى حينها، يسألنى عن رغبتى فى الانضمام للفريق، فقلت له بالطبع أتمنى، لكن علي أن اخبرك بشيء قد حدث منذ أيام قليلة حيث قمت بتوقيع ورقة مع الزمالك، فطلب منى أن أنص عليه ما حدث بالتفصيل، وبعدها قال لى أقفل هاتفك ولا تتحدث مع أى شخص واعتبر نفسك لاعب فى الأهلي من اليوم".