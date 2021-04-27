شكرا لقرائتكم خبر عن السويحلى الليبى يحصد الميدالية البرونزية ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق السويحلى الليبى اليوم الثلاثاء للمرة الأولى الميدالية البرونزية ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة للأندية "رجال" والمقامة حاليا في تونس، وذلك عقب فوزه على الأولمبي القليبى التونسى بثلاثة أشواط دون رد في المباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حيث جاءت نتائج الأشواط 25-21 و25-19 و25-19 لصالح الفريق الليبي.

ومن المقرر أن تقام اليوم المباراة النهائية بين الزمالك المصرى والترجى التونسى بعد قليل .

وكان الزمالك قد تأهل للمباراة النهائية عقب الفوز على السويحلى 3-صفر والترجى التونسى عقب تغلبه على مواطنه الأولمبى القليبى بنفس النتيجة، ويقود فريق طائرة الزمالك، المدير الفني محمد اللقاني، ويعاونه هشام قطب مدربا عاما، ووليد عبد العال مدربا مساعدا.

نجح الزمالك فى التأهل لنهائى بالفوز على السويحلى الليبى 3 / 0، بينما تأهل الترجى بالفوز على الكليبى التونسى بنفس النتيجة فى نصف النهائى

واستطاع فريق الزمالك تخطّي عقبة فريق الموانئ الكينية بنتيجة 3 / 1 فى دور ربع النهائى.

كما استطاع الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة فى الدورالأول بالبطولة، بعدما نجح فى الفوز على جى إس يو الكينى بنتيجة 3 / 0 فى أولى مواجهاته، وعلى إسبوار الكونغولى فى ثانى مواجهاته بنفس النتيجة وأخيرا على الجمارك النيجيرية 3 / 0 أيضا.