شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة المصرى والأهلى بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بالنادى الأهلى اختبارا جديدا فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، عندما يلتقى المصرى البورسعيدى باستاد الإسكندرية فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

س: ما موقف الفريقين فى جدول الدورى قبل المباراة؟

الأهلى يخوض مباراة الليلة فى المركز الثانى برصيد 33 نقطة جمعها من 14 مباراة، فيما يدخل المصرى اللقاء مُحتلاً المركز الرابع برصيد 29 نقطة من 18 مباراة.

س: كيف استعد الأهلى لمواجهة المصرى؟

ج: عكف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على دراسة فريق المصرى جيدا من خلال مشاهدة عدد من مبارياته الأخيرة بالدوري للتعرف على أسلوب لعبه ، وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى المصري، كما حدث فى مباراة إنبي الأخيرة، وعدم التسرع فى إنهاء الهجمات أمام مرمى المنافس، والاعتماد على اللعب في المساحات الموجودة في ظهر دفاع الفريق البورسعيدي، من أجل مباغتة المنافس وتحقيق الفوز خلال هذه المباراة.

س: هل هناك غيابات فى صفوف الأهلى أمام المصرى؟

ج: يغيب عن الأهلى كل من أيمن أشرف وعلى معلول ومحمد هانى وبدر بانون وجونيور أجاى وياسر ابراهيم ومحمود وحيد.

س: وماذا عن استعدادات المصرى للمباراة؟

ج: المصرى يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، وحث علي ماهر المدير الفني للمصري لاعبيه على ضرورة التركيز الشديد والتمركز الجيد داخل الملعب وطالبهم بضرورة غلق المساحات أمام لاعبي الأهلي خاصة مفاتيح اللعب مثل محمد مجدي أفششة ومحمد شريف وحسين الشحات، مع الاستحواذ على منطقة وسط الملعب وعدم تركها لخط وسط الأهلي الذي يضم لاعبين مميزين مثل عمرو السولية واليو ديانج وأكرم توفيق.

س: من يدير المباراة تحكيميا؟

ج: يدير المباراة الحكم محمد الحنفى.