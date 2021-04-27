شكرا لقرائتكم خبر عن هدف +90.. حسام حسن يسقط الأهلى فى آخر مبارياته مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأهداف تنتزع الآهات من الجماهير، سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون، والتى ينتظرها الجمهور طوال الـ90 دقيقة ليفرح بفوز فريقه أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور المقبل، أياً كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف +90 وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على ”الخليج 365”.

هدف اليوم هو هدف حسام حسن مهاجم نادى سموحة المعار حاليا لأهلى طرابلس الليبى، فى شباك النادى الأهلى فى الوقت القاتل، والذى أسقط المارد الأحمر لأول مرة، فى المباراة التى جمعتهما على استاد "الأهلى والسلام" فى المباراة المؤجلة من الجولة 11 من عمر الدورى المصرى الممتاز.

تقدم سموحة بالهدف الأول عن طريق اللاعب "حليمو" فى الدقيقة الـ10 من الشوط الأول، بعد أسيست من أحمد عبد القادر حمدى، الذى توغل من الناحية اليسرى ومرر كرة عرضية سددها حليمو فى مرمى محمد الشناوى، وتعادل للأهلى حسين الشحات فى الدقيقة 32 عقب تمريرة ساحرة من عمرو السولية من وسط الملعب لينفرد حسين الشحات بالمرمى ويسجل هدف التعادل للأهلى.

وأحرز حسام حسن هدف التقدم لنادى سموحة في الدقيقة 93، مستغلا خروج محمد الشناوى من مرماه للعب الفاول، لتأتى الكرة لمهاجم سموحة الذى راوغ عمرو السولية وسدد الكرة من نصف الملعب في المرمى الحالى من حارسه محمد الشناوى معلنا تقدم سموحة وسقوط الأهلى لأول مرة هذا الموسم في الدورى والمرة الثالثة تحت قيادة موسيمانى.