شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعلن إطلاق مشروع إنشاء مراكز رياضية مصرية بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه من الطبيعى أن يتم التعاون مع مختلف الدول فى المجال الرياضي وتبادل الوفود الرياضية ، بالإضافة إلى التعامل مع القطاع الخاص بشكل جيد، مشيرا إلى أن إطلاق الوزارة لمشروع رياضي كبير بإنشاء مراكز رياضية وشبابية تبدأ من تنزانيا تم دراسته وتقديمه الى مجلس الوزراء لتقييمه ودراسته ايضا ثم الموافقة عليه، وبالتالي استطعنا ان نطور افق وجذب الاستثمار الرياضي.

وتعقد وزارة الشباب والرياضة مؤتمر صحفياً للإعلان عن إطلاق الوزارة إحدى مشروعاتها الرياضية الكبري في إفريقيا لإنشاء مراكز رياضية وشبابية مصرية بداية من دولة تنزانيا

وأضاف صبحى في المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق الوزارة إحدى مشروعاتها الرياضية الكبري في إفريقيا لإنشاء مراكز رياضية وشبابية مصرية" أن إطلاق الوزارة لمشروع رياضى كبير بإنشاء مراكز رياضية وشبابية تبدأ من تنزانيا تم دراسته وتقديمه الى مجلس الوزراء لتقييمه ودراسته أيضا ثم الموافقة عليه ، وبالتالى استطعنا أن نطور وسائل جذب الاستثمار الرياضى.

واشار وزير الرياضة أن الوزارة جلبت الكثير من رؤوس الاموال من الخارج الى مصر عن طريق انشاء أندية داخل مصر وهو ما يزيد فرص العمل والاستثمار الرياضى

وأسهب وزير الشباب والرياضة: "أن مصر تستعد لإنشاء أكبر مركز رياضي في تنزانيا كنواه لمراكز أخري بإفريقيا، من منطلق العلاقات المصرية الأفريقية المتميزة بالخصوصية والاحترام المتبادل منذ نشأتها خاصه في ظل العلاقات الأخوية الوطيدة على الصعيد الافريقي بين حكومة جمهوريه مصر العربية والبلدان الأفريقية، وما ينعكس ايجابيا على مجمل العلاقات في مساراتها الرسمية وعلى المستوى السياسي والاقتصادي وفي مساراها الشعبي على المستويات الثقافية والاجتماعية والتجارية والمسار الرياضي تحديداً كأحد اهم وسائل العمل المشترك" مضيفاً " ضرورة العمل على ارساء جذور الصداقة والأخوة القائمة بين حكومة جمهوريه مصر العربية وحكومات الدول الأفريقية وتطوير العلاقات والشراكات الرياضية في إطار تحكمه عده اهداف مشتركه اهمها العمل سويا على دعم الأنشطة الرياضية والشبابية بالدول الافريقية لما له من أثر ايجابي على تنشئه الشعوب الافريقية، أكد "صبحي" أن هذا التعاون في إطار اهتمام القيادة السياسية بأفريقيا لفتح مجالات عديده لخدمه الدول والتواصل الدائم لدعم العلاقات في مختلف المجالات وتشجيع القطاع الخاص ورجال الاعمال المصريين على اكتشاف اسواق تلك الدول والوقوف على فرص الاستثمار بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدان وتعزيز العلاقات في شتي المجالات اهمها المجال الرياضي، مشيراً إلى أنه من المقرر تنفيذ المشروع في العديد من الدول الافريقية بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية. ومن جانبه، أشاد السفير أحمد مصطفي بجهود وزارة الشباب والرياضة الهادفة نحو التعمق في الدول الافريقية وانشاء منشآت شبابية ورياضية مختلفة، مما يعزز ثقافة التقارب والتواصل بين مصر والشعوب الافريقية وبالأخص شباب القارة السمراء، مؤكداً ان هذه البداية من تنزانيا ستكون نواه لانطلاقة واسعة في المجال الرياضي والشبابي المصري والأفريقي.