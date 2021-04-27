شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: مباراة الأهلى والمحلة فى موعدها 3 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مسؤولو اتحاد الكرة أن مباراة غزل المحلة والأهلى فى الأسبوع الـ19 بالدورى، ستقام فى موعدها يوم الاثنين 3 مايو المقبل ، ولم تتم مخاطبة الجهات الأمنية لتأجيل المباراة كما تردد خلال الساعات الماضية.

وأوضح مسؤولو الجبلاية أن جدول الدورى المعلن يتضمن إقامة المباراة يوم 3 مايو المقبل على ستاد غزل المحلة فى تمام التاسعة والنصف مساء، ولم يناقش اتحاد الكرة تأجيل المباراة كما تردد.

وأرسل النادى الأهلى خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة، فى وقت سابق، يطالب فيه بترحيل مواعيد بعض مباريات الدورى، وتضمن الخطاب أنه ليس من المنطقى أن يخوض الفريق مباراة كل 3 أيام فى ظل ارتباطاته الأفريقية المقبلة.

ويخوض الأهلى مباريات مضغوطة فى الدورى خلال الفترة المقبلة، حيث يواجه المصري 27 أبريل، ثم الجونة 30 أبريل، ثم المحلة 3 مايو، ثم الاتحاد السكندرى 6 مايو، ثم الزمالك 10 مايو، قبل أن يخوض مباراة الذهاب في ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأوضح الأهلى فى خطابه أنه من الصعب أن يخوض فريق الكرة 10 مباريات فى غضون 30 يوما، مطالبا بترحيل هذه المباريات.

واقترح النادى الأهلى فى خطابه أيضا أن يتم ترحيل كل مباراة من هذه المباريات لمدة 24 ساعة، لتقام هذه المباريات يومىّ السبت والأربعاء بحيث يحصل الفريق على يوم إضافى للراحة.