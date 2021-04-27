شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ملاكم الأردن راشد صويصات بالقاضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي ملاكم المنتخب الأردني للشباب راشد صويصات في بولندا، متأثرا بإصابة قوية تعرض لها خلال منافسات بطولة العالم للشباب في كالسي، وفقا لما أعلنته اللجنة الأولمبية الأردنية في بيان، اليوم الثلاثاء.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية أن صويصات تعرض للضربة القاضية أمام بطل إستونيا في نزال وزن 81 كيلوجراما، استدعت دخوله إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة، وذلك في 16 أبريل الجاري.

ومن جانبها أعربت اللجنة الأولمبية الأردنية "ممثلة برئيسها سمو الأمير فيصل بن الحسين وأعضاء مجلس الإدارة والأسرة الرياضية الأردنية عن حزنها العميق وألمها الشديد لوفاة اللاعب".

وطالب العديد من المهتمين باللعبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اللجنة الأولمبية والاتحاد الأردني للملاكمة، فتح تحقيق شامل بالحادثة.