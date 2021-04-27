الترجي يهزم الزمالك ويتوج بطلًا لأفريقيا للكرة الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

خسر فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك أمام نظيره بالترجي التونسي، بثلاثة أشواط نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، الثلاثاء، في نهائي البطولة الأفريقية.

الزمالك فشل في تحقيق أي تقدم على الترجي خلال أشواط اللقاء الثلاث، حيث نجح الفريق التونسي في التفوق منذ بداية المواجهة وحتى نهايتها.

وتفوق الترجي في الشوط الأول بنتيجة 25-20، ثم ضاعف التقدم بالفوز بالشوط الثاني بنتيجة 25-23، قبل أن ينهي اللقاء بعد الفوز بالشوط الثالث بنتيجة 25-10.

وبهذا التفوق يكون رصيد الترجي التونسي من بطولات أفريقيا قد ارتفع إلى اللقاء الخامس متساويًا مع الزمالك، خلف الصفاقسي بست نقاط.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يعد الأكثر تتويجًا بلقب البطولة الأفريقية برصيد 14 لقبًا.