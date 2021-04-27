تقارير: زيادة أعداد اللاعبين بقوائم المنتخبات المشاركة في يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

ذكر تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أن الدول المشاركة في بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) التي تقام هذا الصيف سيكون بمقدورها اختيار قائمة لاعبين أكثر من المعتاد حيث ستضم القائمة 26 لاعبا وذلك بعد ضغوط لعب موسم كامل وسط وباء فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية نقلا عن توصية للجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه يمكن ترشيح ثلاثة لاعبين إضافيين على القائمة التي تضم 23 لاعبا.

وفي الأسبوع الماضي استبعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مدينة دبلن من القائمة الأصلية التي تضم 12 مدينة التي تستضيف البطولة لأنها لم تتمكن من تقديم ضمانات بإمكانية حضور الجماهير للمباريات.

وأعيد توزيع تلك المباريات بين لندن وسان بطرسبرج بينما تم استبدال مدنية بلباو بمدينة أشبيلية كمستضيفة لبعض مباريات البطولة التي تبدأ 11 يونيو وتنتهي في 11 يوليو.