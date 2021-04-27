مصدر باتحاد الكرة لمصراوي: دوري الموسم المقبل يواجه كارثة لـ4 أسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد مصدر باتحاد الكرة، أن اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، ستعقد اجتماعا مع الأندية للتأكيد على ضغط جدول الدوري، وعدم فتح الأمر مجددًا أو طلب تأجيل أي مباريات لعدم إفساد الدوري.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الاجتماع سيعقد فوز عودة مجاهد من قطر حيث يحضر قرعة كأس العرب المقررة مساء اليوم في الدوحة.

وأضاف المصدر: "دوري الموسم يواجه كارثة لـ3 أسباب، وهي معسكرين للمنتخب في أكتوبر ونوفمبر للعب مباريات تصفيات مونديال قطر، وإقامة كأس العرب في شهر ديسبر، وبطولة الأمم الأفريقية في يناير 2022، بالإضافة لارتباطات الأندية الأفريقية".

كما يقام كأس العالم في قطر ديسمبر 2022، في حالة تأهل الفراعنة للبطولة.

واختتم المصدر، إذا لم ينته الدوري الحالي في سبتمبر، وأقيم دوري الموسم المقبل في فبراير بحد أقصى لن يكون هناك إمكانية لخوض مسابقة الموسم المقبل بنظامها الطبيعي.

وانتهى الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز، فيما تأجلت 3 مباريات للنادي الأهلي بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية فبراير الماضي.