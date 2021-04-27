بركات يوضح.. موقف المحترفين من كأس العرب.. إيقاف الدوري.. وكواليس الشارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أنه لم يتم حسم أمر استقدام المحترفين للمشاركة مع الفراعنة في بطولة كأس العرب، مضيفًا أن مناقشة أمر إيقاف الدوري مع اتحاد الكرة للاستعداد للبطولة صعبا نظرا للمعسكرات المقبلة للمنتخب الوطني.

ويتواجد بركات حاليا في قطر رفقة أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري لحضور حفل سحب مراسم قرعة كأس العرب.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "الوش التاني" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال بركات: "الجميع هنا داخل فقاعة، خضعنا لمسحة فور وصولنا إلى قطر، وممنوع الخروج من الأماكن المخصصة لنا وإلا لأن نتواجد في حفل القرعة".

وأضاف: "الجميع منتظر الحدث، أمر جيد أن يجتمع العرب مع بعضهم البعض، على المستوى الشخصي أنا سعيد للغاية بالروح المتواجدة هنا".

وتابع: "البطولة تحمل الطابع الرسمي لأبعد الحدود، فالاتحاد الدولي (فيفا) يقيم استعدادات قطر قبل كأس العالم 2022".

وبسؤاله عن إمكانية انضمام المحترفين للمنتخب من أجل المشاركة في البطولة، أجاب: "حتى الآن لم يتم حسم الأمر، لكن من الواضح أن أغلب الظن يشير إلى صعوبة تواجد محترفي (أوروبا) لأن الدوريات الاوروبية لن تتوقف، خاصة وأن سيلي تلك البطولة منافسات أمم افريقيا بالكاميرون في شهر يناير المقبل لذلك فهناك صعوبة بالغة، لكن بعض المنتخبات العربية التي تمتلك محترفين في الدوريات العربية قد يسهل تواجدهم".

وعما إذا كان هناك اتفاق تم مع اتحاد الكرة بشأن توقف الدوري من أجل الاستعداد للبطولة، قال: "لم نتناقش الأمر، لكن من الصعب الحصول على فترة توقف من أجل الاستعداد للبطولة خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد معسكرات عدة سيتخللها مباريات تصفيات كأس العالم".

وواصل: "الأمر صعب للغاية، وليس هناك مساحة كبيرة للاستعداد، علينا أن ناخذ الأمور خطوة تلو الأخرى، الأهم بالنسبة لنا الآن هو التأهل للمونديال من خلال تصدر المجموعة والتعلم من أخطائنا السابقة.. سنخوض ودية مع بوروندي يوم 3 يونيو المقبل (أي قبل مواجهة أنجولا بأربعة أيام)".

وأكمل: "سنستفيد من المشاركة في كأس العرب بخوض مباريات ضد منتخبات قوية قبل تصفيات المونديال، سنكتسب خبرات جيدة من خلال احتكاكات مع منتخبات مميزة".

وبسؤاله عن نظرة الجهاز الفني للمحترفين أمثال كريم حافظ وعمر مرموش، قال بركات: "كل اللاعبين تحت نظر الجهاز الفني، لكن الاختيارات ليست من اختصاصي، البعض قد لا يتوقع أن بعض أسماء لاعبين بالدوري المصري أيضا تحت نظر الجهاز الفني (بينهم مدافع من غزل المحلة)".

وعن كواليس منح شارة القيادة لمحمد صلاح، قال: "(الموضوع كان عاملنا دوشة)، كل معسكر يتم الحديث عن الأمر من قبل البعض، حسام البدري (مدرب المنتخب) كان ينتظر الانتهاء من مرحلة معينة حتى يحسم الأمر بشكل نهائي".

وأتم: "وبالفعل، تحدث البدري مع كل القدامى ( الذين لا يقلون أهمية عن صلاح)، تم طرح الأمر عليهم وأبلغهم بقراره.. والجميع رحب بالأمر وأحمد حجازي أولهم".