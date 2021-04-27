جوارديولا: طريقة واحدة لإيقاف هجوم باريس.. ومحظوظون بما وصلنا له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن هناك طريقة واحدة إيقاف هجمات باريس سان جيرمان الفرنسي، مضيفًا أنهم محظوظون بما وصلوا إليه حتى الآن.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي مساء غد الأربعاء، في ذهاب منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال جوارديولا: "نحن لسنا من النخبة في دوري الأبطال، هذا أمر مؤكد.. لكننا نريد أن نصل لذلك".

وأضاف: "يشرفنا أن نكون أحد الفرق الأربعة في نصف النهائي هذا الموسم، وجودك هنا ليس لتكون قلقا أو حزينا، تعلمت من يوهان كرويف أن أستمتع بالمباراة.. أستمتع بالمسئولية.. أستمتع بالموقف".

وأوضح: "في السنوات الأخيرة نشارك دائما في المسابقة، ونحن محظوظون بما وصلنا إليه الآن، سنسافر إلى باريس وهدفنا أن نفوز".

وتابع: "جميع اللاعبين لائقون ومستعدون للمباراة، أنا ممتن لإتاحة هذه الفرصة لي لأكون هناك، إنها مرحلة جديدة بالنسبة لنا.. نحن نعرف ما علينا القيام به، سنذهب إلى هناك ونحاول الفوز بتلك المباراة".

وواصل: "دوري الأبطال بطولة رائعة مثل بريميرليج، البطولتين هما الأكثر أهمية، في كل مرة تتقدم فيها في العمر، تدرك مدى صعوبة الفوز بالألقاب.. كأس كاراباو ليس اللقب الأكبر، لكننا كنا سعداء عندما فزنا به.. باريس في أذهاننا الآن ونريد الفوز غدا".

وعن مواجهة باريس، قال: "سنستقبل هجمات مرتدة وفرصا، باريس لديهم جودة استثنائية، وهناك طريقة واحدة لتقليل هذه الأشياء وهي أن تفرض أسلوبك في الملعب، كلما كنت على طبيعتك، زادت فرصتك في النجاح".