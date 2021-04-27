رئيس لايبزيج عن خليفة ناجلسمان: لدينا قائمة ندرسها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أعلن الرئيس التنفيذي لنادي لايبزج الألماني لكرة القدم، أوليفر مينتسلاف، اليوم الثلاثاء، أن ناديه يتابع ثلاثة مدربين مرشحين لخلافة المدير الفني الحالي، يوليان ناجلسمان.

وقال مينستلاف في مؤتمر صحفي: "سنسد الفجوة، ولدينا قائمة قصيرة تضم ثلاثة أسماء، ونعكف حاليا على دراسة هذه القائمة".

وأضاف مينتسلاف: سنجد حلا أيضا لخلافة المدير الرياضي الحالي، ماركوس كروشه".

كما أشار إلى أن المدير الفني والمدير الرياضي الجديدان سيكونان هنا في الوقت المناسب بحيث لا ندخل الموسم الجديد ونحن غير مستعدين لا في النطاق التدريبي ولا في النطاق الرياضي.

جدير بالذكر أن ناديي لايبزيج ونادي بايرن ميونخ أعلنا ظهر اليوم الثلاثاء، انتقال ناجلسمان إلى ميونخ بشكل رسمي بعقد لمدة خمسة أعوام مع النادي البافاري.