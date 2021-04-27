نيمار يتحدث عن.. مواجهة سيتي.. أفضل مواسمه مع باريس.. وتجديد العقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن مشواره مع النادي الباريسي، مضيفًا أنهم على وشك الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي مساء غد الأربعاء، في ذهاب منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخلال المؤتمر الصحفية الخاص بالمباراة، أصر البرازيلي على أنه يستمتع بكرة القدم باريس سان جيرمان، مضيفًا أن موسم 2020-21 كان أسعد موسم له حتى الآن وأنه وضع "الأوقات الصعبة" التي عانى منها خلفه.

وقال نيمار: "أنا أستمتع الآن بكرة القدم في باريس سان جيرمان أكثر من أي وقت مضى، أعتقد أنها مكافأة عادلة للعمل الشاق الذي حدث وراء الكواليس".

وردا على سؤال حول تجديد عقده مع بطل فرنسا، أجاب: "لقد تحدثت عن هذا من قبل.. لا أعتقد أنني بحاجة إلى قول المزيد".

وتابع: "مازال عقدي ممتد مع النادي، نريد أن نفعل ما هو الأفضل للجميع، لقد قلت بالفعل إنني سعيد هنا وأشعر بتحسن كبير مقارنة بالمواسم السابقة".

وواصل: "هناك بعض الجوانب التي قمت بتحسينها، لقد مررت أيضًا بأوقات صعبة مع أشياء يعرفها الجميع، لقد عملت دائمًا بجد وكنت دائمًا لاعب محترف -على عكس ما يعتقده بعض الناس-".

وعن مواجهة مانشستر سيتي، علق: "بالتأكيد مباراة صعبة، لا يوجد فريق سهل على هذا المستوى، ومانشستر سيتي فريق رفيع المستوى.. نحن في نصف النهائي، سيكون الأمر صعبًا كما كان ضد بايرن ميونيخ، وسنفعل ما في بوسعنا لتحقيق الفوز".

وأتم حديثه: "لقد تطورنا كفريق كثيرًا، عندما يتحدث الناس عن باريس سان جيرمان ، فإنهم يعرفون أننا في ضمن فرق دوري الأبطال.. نحن على وشك الفوز بالبطولة".

جدير بالذكر أن باريس وصل إلى نهائي تشامبيونزليج النسخة الماضية، إلا أنه خسر أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد.