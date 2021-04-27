وفاة ملاكم أردني أثناء إصابته في نزال ببطولة العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

توفي الملاكم الأردني راشد صويصات أثناء نزال في بطولة العالم للشباب والشابات والتي أقيمت في مدينة "كالسي" البولندية .

ونعت اللجنة الأوليمبية الأردنية وفاة اللاعب الشاب، والذي توفي مساء أمس الإثنين، متأثرًا بإصابة تعرض لها أثناء نزاله يوم الجمعة، 16 إبريل الماضي.

وجاء بيان اللجنة الأوليمبية الأردنية كالتالي:

"تُعرب اللجنة الأولمبية الأردنية عن حزنها العميق وألمها الشديد بوفاة لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عن فئة الشباب راشد صويصات والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس الإثنين متأثراً بإصابة تعرّض لها أثناء نزاله مساء يوم الجمعة 16 الماضي في بطولة العالم للشباب والشابات والتي أقيمت في مدينة "كالسي" البولندية".

"وإذ تنعى اللجنة الأولمبية الأردنية ممثلةً برئيسها سمو الأمير فيصل بن الحسين وأعضاء مجلس الإدارة والأسرة الرياضية الأردنية ، الفقيد صويصات، فإنها تتقدم من أهله وزملائه وأصدقائه بخالص العزاء والمواساة، وتضرع إلى الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.. إنا لله وإنا إليه راجعون".