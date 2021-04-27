أشرف صبحي: البطولة العربية للرماية فرصة لتجمع العرب في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أبدى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، سعادته باستضافة بلاده للبطولة العربية للرماية والمقرر إقامتها في الفترة من الأول وحتى 12 من يونيو المقبل، على ميادين نادي الصيد والمركز الأولمبي بالمعادي بمشاركة أكثر من 300 رام ورامية من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وتقام البطولة بمشاركة 12 دولة عربية في منافسات المسدس والبندقية ضغط الهواء وكذلك الخرطوش.

وقال أشرف صبحي في تصريحات للموقع الرسمي لوزارة الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء، إن البطولة العربية للرماية لها أهمية خاصة، مشيرا إلى أنها تعتبر فرصة لتجمع العرب في مصر وفتح المجال لمنافسة شريفة بين الرماة من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وأضاف أن مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية إنشائية رياضية، جعلتها واحده من أهم الدول في العالم استضافة للبطولات العالم والقارية والعربية.

وكانت مصر قد استضافت العديد من الأحداث الرياضية في الفترة الأخيرة، أبرزها بطولة كأس العالم لكرة اليد في يناير الماضي.