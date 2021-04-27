بمشاركة مصر.. متى وأين وكيف تقام قرعة كأس العرب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء (بتوقيت القاهرة)، ينطلق حفل سحب قرعة بطولة كأس العرب العاشرة، التي ستقام خلال الفترة بين 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل، تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) والاتحاد القطري -مستضيف البطولة-، ومن المقرر أن يتم بث الحفل عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس الإخبارية.

من يحضر القرعة؟

ومن المقرر أن يحضر مراسم القرعة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري، ومن مصر كل من أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، محمد بركات مدير المنتخب الوطني وهاني أبوريدة بصفته عضوا بمجلس الفيفا المشرف على البطولة التي يعتبرها بمثابة بروفة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

كما سيشارك في إجراء القرعة البطولة أربعة من أساطير الفيفا، هم: وائل جمعة من مصر، نواف التمياط من السعودية، هيثم مصطفى من السودان، يونس محمود من العراق، إلى جانب مانولا زوبيرا، مدير المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

أين ستقام القرعة؟

ستقام مراسم القرعة في دار الأوبرا بالحي الثقافي (كتارا)، لمعرفة مشوار الـ23 منتخبا عربيا في هذه النسخة الاستثنائية التي تقام وسط ظروف صعبة بسبب انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي حول العالم.

من هم المنافسين؟

يشارك في منافسات بطولة كأس العرب 12 منتخبا من قارة آسيا، وهي: قطر، والإمارات، والسعودية، والكويت، وعمان، والعراق، والأردن، ولبنان، وفلسطين، وسوريا، واليمن، والبحرين، بجانب 11 منتخبا من قارة أفريقيا، وهي: مصر، والمغرب، وتونس، والجزائر، وليبيا، والصومال، والسودان، وجزر القمر، وجيبوتي، وموريتانيا، وجنوب السودان.

تصنيف المنتخبات

أعلن "فيفا" تصنيف المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب 2021 بقطر، وتواجد المنتخب المصري في التصنيف الثاني إلى جوار كل من السعودية والعراق والإمارات.

وجاء تصنيف المنتخبات كالتالي:

التصنيف الأول: قطر، تونس، الجزائر، المغرب.

التصنيف الثاني: مصر، السعودية، العراق، الإمارات.

التصنيف الثالث: سوريا، عمان أو الصومال، لبنان أو جيبوتي، الأردن أو جنوب السودان.

التصنيف الرابع: البحرين أو الكويت، موريتانيا أو اليمن، فلسطين أو جزر القمر، ليبيا أو السودان.

نظام البطولة والقرعة؟

يشارك في البطولة 23 منتخبا من المنطقة العربية، وتخوض المنتخبات الأربعة عشر الأقل تصنيفا وفق أحدث ترتيب لمنتخبات الوطنية على مستوى العالم والصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في أبريل الجاري، مواجهات مباشرة من مباراة واحدة لحجز سبع بطاقات مؤهلة لنهائيات البطولة في نهاية العام الجاري.

وتشهد التصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة سبع مباريات؛ عمان (الترتيب 80 عالمياً) في مواجهة الصومال (197)، ولبنان (93) في مواجهة جيبوتي (183)، والأردن (95) في مواجهة جنوب السودان (169)، والبحرين (99) في مواجهة الكويت (148)، وموريتانيا (101) في مواجهة اليمن (145)، وفلسطين (104) في مواجهة جزر القمر (131)، وليبيا (119) في مواجهة السودان (123).

وتنضم المنتخبات السبع المتأهلة من هذه المرحلة إلى تسع منتخبات تأهلت مباشرة إلى نهائيات البطولة بعد أن تصدرت قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا، وهي قطر (58) الدولة المستضيفة، وتونس (26)، والجزائر (33)، والمغرب (34)، ومصر (46)، والسعودية (65)، والعراق (68)، والإمارات (73)، وسوريا (79).

وسيجري توزيع المنتخبات الستة عشر على أربع مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي أول منتخبين من كل مجموعة. وتستضيف منافسات البطولة ستة من استادات كأس العالم بقطر 2022.

قالوا عن البطولة؟

قال نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي السابق وائل جمعة ، الذي يعد أحد أفضل المدافعين في تاريخ كرة القدم الأفريقية ، إن بطولة كأس العرب ستتيح فرصة قيمة أمام فرق العمل القائمة على تنظيم مونديال قطر 2022 للوقوف على جاهزية استادات البطولة ومرافق البنية التحتية المرتبطة بها، ما سيلعب دورا فاعلا في استضافة ناجحة لبطولة كأس العالم في قطر.

وأضاف : "ستمثل بطولة كأس العرب بالنسبة للمنتخبات العربية من القارة الأفريقية فرصة ذهبية ضمن مشوار إعداد فرقها للمشاركة في كأس أمم أفريقيا أوائل 2022 ، كما أن المنتخبات العربية الآسيوية التي ستكون حينها قد انتهت من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 ، ستستفيد من كأس العرب في تحضير منتخباتها للحدث العالمي المرتقب على أرض قطر في 2022 ".

وقال النجم القطري خالد سلمان ، الذي سجل ثلاثية لمنتخب بلاده أمام البرازيل في بطولة العالم للشباب 1981 : "سيشارك في كأس العرب أبطال قارتي آسيا وأفريقيا، ومنتخبات أخرى سبق لها التتويج بلقب إحدى البطولتين القاريتين ، إضافة لفرق أخرى تقدم أداء رائعا في الوقت الحالي ، ما يؤكد أن قطر ستشهد نهاية العام الجاري منافسات مثيرة تعكس إمكانات المنتخبات العربية في أفضل صورة."

وأشار نجم كرة القدم القطري السابق إبراهيم خلفان ، الذي شارك مع منتخب قطر في 90 مباراة ، وكان ضمن صفوف العنابي الذي تأهل لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1984 بالولايات المتحدة ، إلى أن بطولة كأس العرب سيبدأ معها عام كروي تاريخي سيختتم باستضافة مونديال قطر 2022 .

وقال خلفان: "يقف المنتخب القطري على مشارف شهور هامة خلال هذا العام ، إذ سيواصل المشاركة في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال ، إضافة إلى مشاركته في بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية 2021".