يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال واجمك في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 27-4-2021، لحساب الجولة الخامسة.

تعرض نادي الهلال السعودي لفضيحة مدوية عندما سقط بأربعة أهداف مقابل هدف واحد أمام استقلال دوشنبه في الجولة الماضية، ليفقد صدارة ترتيب المجموعة لصالح الفريق الطاجيكي.

في المقابل، خسر اجمك أمام شباب الاهلي دبي الإماراتي بنتيجة (3-1)، ورغم ذلك ما زال الفريق الأوزبكي يمتلك الحظوظ في المنافسة على بلوغ الأدور الإقصائية (دور الـ16).

وسيسعى الهلال لاستعادة توازنه عندما يتقابل مع اجمك الأوزبكي، اليوم الثلاثاء، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2021.

وبكل تأكيد لن يكون فريق اجمك صيدًا سهلًا لفريق الهلال، حيث ظهر أمامه في المباراة الأولى بشكلٍ جيد وفرض عليه التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2).

ويتصدر استقلال دوشنبه ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي الهلال في المركز الثاني بنفس الرصيد، ويتساوى اجمك مع شباب الاهلي دبي بـ4 نقاط لكل منهما.

وتذاع مباراة الهلال واجمك على الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA live”، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عبد الله الغامدي”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال واجمك في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت الإمارات.