يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة شباب الاهلي دبي واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 27-4-2021، لحساب الجولة الخامسة.

أشعل نادي استقلال دوشنبه الطاجيكي المنافسة في المجموعة الأولى بعدما فاجأ الجميع بفوزه الثقيل على الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الماضية، ليخطف صدارة الترتيب من الزعيم بفارق المواجهات المباشرة.

كما أنعش نادي شباب الاهلي دبي الإماراتي آماله في المنافسة على خطف إحدى بطاقتي التأهل إلى دور الـ16 بعدما فاز على أجمك الأوزبكي في الجولة الماضية بنتيجة (3-1).

ويتطلع شباب الاهلي دبي إلى تحقيق الانتصار على استقلال دوشنبه، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي ستقام على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، لمعادلة نقاط الفريق الطاجيكي، قبل الجولة الحاسمة (السادسة والأخيرة).

ويتصدر استقلال دوشنبه ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي الهلال في المركز الثاني بنفس الرصيد، ويتساوى ايضًا شباب الاهلي دبي مع اجمك بـ4 نقاط لكل منهما.

وتذاع مباراة شباب الاهلي دبي واستقلال دوشنبه على الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA live”، بصوت المعلق الرياضي السعودي “خالد المديفر”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة شباب الاهلي دبي واستقلال دوشنبه في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت الإمارات.