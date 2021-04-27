المنتخبين اليمني والموريتاني في مباراة تمهيدية للتأهل إلى نهائيات كأس العرب 2021

سيتوجب على المنتخب اليمني خوض مباراة تمهيدية مع المنتخب الموريتاني لحسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العرب قطر 2021م.



ويشارك في البطولة 22 منتخب عربي إلى جانب منتخب جنوب السودان، وقد تم توزيعهم على فئتين أولى وثانية بحسب تصنيف الفيفا.



وستتجنب أفضل 10 منتخبات حسب التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خوض الأدوار التمهيدية، للتأهل مباشرة لدور المجموعات.



وتضم الفئة الأولى، المنتخبات العربية العشرة الأوائل في التصنيف العالمي، وهي تونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، وقطر، والسعودية، والعراق، والإمارات، وسوريا، وعمان.



أما بقية المنتخبات (13)، ستخوض الدور التمهيدي، من أجل تأهل 6 لدور المجموعات الذي يتكون من 16 منتخبا، وسيتم توزيعها على 4 مجموعات.



ومن المقرر أن تشهد العاصمة القطرية الدوحة، حفل سحب قرعة بطولة كأس العرب العاشرة، التي ستقام خلال الفترة من الأول وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك بتنظيم مشترك ما بين الفيفا والاتحاد العربي لكرة القدم.



ويتواجد المنتخب اليمني منذ 10 أيام في معسكر داخلي بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، استعدادا لاستكمال مشوار التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كاس العام 2022 وكاس آسيا 2023.



ويحتل المنتخب اليمني المركز الرابع في المجموعة الرابعة برصيد خمس نقاط من فوز وتعادلين، بعد السعودية وأوزباكستان وسنغافورة وقبل فلسطين.

