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الامارات | عودة مرتقبة لكوتينيو إلى إنجلترا من "الباب الصغير"

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ميرور" عن مفاجأة كبيرة اليوم، إذ تبين أن البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم الإسباني، قد يعود إلى الممتاز من الباب الصغير، ومن فريق لا يوازي طموحاته حين كان النجم الأول للفريق العريق . وقالت الصيحفة إن اتصالات تجري بين برشلونة ونادي إيفرتون من أجل إتمام الصفقة، خاصة وأن برشلونة لم يعد قادرا على تحمل التكلفة الباهضة للاعب الذي كلفه 160 مليون يورو حين استقدمه من ليفربول.

وبعد ثلاث مواسم فقط، قد يعود كوتينيو إلى إنجلترا بصفقة متواضعة لا تتعدى الـ45 مليون يورو. ولم يحظ كوتينيو بالنجاح المتوقع في برشلونة، إذ عانى كثيرا من الإصابات، بجانب جلوسه على الدكة، ودخوله بديلا مع المدربين السابقين، والحاليا أيضا الهولندي كومان، إلى جانب غيابه الاخير والطويل في الفترة السابقة بسبب الإصابة، التي ما يزال يعالج منها حتى اليوم، وانتهى موسمه مبكرا بسببها. يضاف إلى هذا أن برشلونة لا يريد إشراك كوتينيو في أي مباريات مقبلة، مخافة اضطراره لدفع ما يناهز 10 ملايين يورو، كمتغيرات في عقد شرائه من ليفربول.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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