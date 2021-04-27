الامارات | عودة مرتقبة لكوتينيو إلى إنجلترا من "الباب الصغير"

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مرتقبة لكوتينيو إلى إنجلترا من "الباب الصغير" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ميرور" عن مفاجأة كبيرة اليوم، إذ تبين أن البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة الإسباني، قد يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من الباب الصغير، ومن فريق لا يوازي طموحاته حين كان النجم الأول للفريق العريق ليفربول. وقالت الصيحفة إن اتصالات تجري بين برشلونة ونادي إيفرتون من أجل إتمام الصفقة، خاصة وأن برشلونة لم يعد قادرا على تحمل التكلفة الباهضة للاعب الذي كلفه 160 مليون يورو حين استقدمه من ليفربول.

وبعد ثلاث مواسم فقط، قد يعود كوتينيو إلى إنجلترا بصفقة متواضعة لا تتعدى الـ45 مليون يورو. ولم يحظ كوتينيو بالنجاح المتوقع في برشلونة، إذ عانى كثيرا من الإصابات، بجانب جلوسه على الدكة، ودخوله بديلا مع المدربين السابقين، والحاليا أيضا الهولندي كومان، إلى جانب غيابه الاخير والطويل في الفترة السابقة بسبب الإصابة، التي ما يزال يعالج منها حتى اليوم، وانتهى موسمه مبكرا بسببها. يضاف إلى هذا أن برشلونة لا يريد إشراك كوتينيو في أي مباريات مقبلة، مخافة اضطراره لدفع ما يناهز 10 ملايين يورو، كمتغيرات في عقد شرائه من ليفربول.

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