شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يحتفل بأهداف محمد صلاح: «الهدية التي تستمر بالعطاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي على «تويتر» فيديو مجمع لجميع أهداف هداف الفريق محمد صلاح من بداية الموسم، احتفالاً بوصوله للهدف رقم 20 من النادي والذي نجح في تحقيقه بالنادي أو أكثر في ثلاثة مواسم بقميص النادي.

وعلقت صفحة «فانتازي الدوري الإنجليزي» على الفيديو الذي نشرته صفحة ليفربول بالإشادة بالنجم المصري حيث كتبت عنه «الهدية التي تستمر بالعطاء».

ورغم الوضع السيء الذي أصبح فيه نادي ليفربول والذي يحاول الوصول للمراكز الأربعة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، إلا أن محمد صلاح يستمر بالتألق مع الفريق وإحراز الأهداف، والمنافسة على الحذاء الذهبي مع هاري كين نجم توتنهام والذي يتفوق عليه بهدف وحيد.