شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يمنح بدر بانون راحة حتى مباراة القمة أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلىى، بقيادة بيتسو موسيمانى إستمرار إستبعاد بدر بانون، لاعب الفريق من المشاركة في المباريات الرسمية حتى مباراة القمة أمام الزمالك المقررة 10 مايو المقبل وذلك بسبب شكوى اللاعب من الاجهاد الذي يطارده نتيجة ضغط المباريات مؤخرا والمجهود الكبير الذي بذله مع الفريق خلال الفترة الماضية، وتقرر مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية عقب ‏مواجهة المصري، التي تقام في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد الإسكندرية، ‏والمؤجلة من الجولة الـ15 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وفضل الجهاز الفني استمرار إراحة اللاعب من التدريبات الاخيرة، على أن ينتظم في التدريبات ‏بصورة طبيعية بعد مواجهة المصري وفي بداية تحضيرات الفريق لمواجهة الجونة.‏

وحصل بدر بانون على راحة من التدريبات قبل مواجهة إنبي الأخيرة، للتخلص من حالة ‏الإجهاد بعد مشاركته بشكل أساسي مع الفريق خلال الفترة الماضية، ووفقًا للبرنامج الذي ‏يقوم الجهاز الفني بتنفيذه مع اللاعبين في ظل ضغط المباريات.، ويلتقي الأهلي مع المصري في التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء على استاد الإسكندرية، في ‏المباراة المؤجلة من الجولة الـ15.‏