شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربي لكرة القدم يحسم موعد نهائي البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ا عتمد الاتحاد العربي لكرة القدم، موعد المباراة النهائية التي تجمع فريق الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم، ونظيره الرجاء المغربي، على كأس محمد السادس للأندية العرب الأبطال، في أغسطس المقبل.

وأوضح طلال آل الشيخ، مدير البطولة العربية، في تصريحات لصحيفة الرياضية السعودية: “اقترحنا موعدين سابقًا في شهري مايو وأغسطس المقبلين، ولكن استقرينا على أغسطس وهو الأقرب حتى الآن في المغرب، وسيأتي تزامنًا مع انطلاق الدورين السعودي والمغربي”.وتابع: “إلى الآن لم يتحدد مصير الحضور الجماهيري، حيث سيعتمد على مسؤولي الصحة في البلدين، فهم أحرص مع الاتحاد العربي على سلامة الجميع”.

وفي سؤال حول قيمة المكافأة المالية للبطل، أجاب آل الشيخ: “حتى الآن قيمة المكافآت لم تتغير”.