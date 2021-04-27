شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يرصد 10 آلاف جنية لكل لاعب فى حالة الفوز على الاهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري عن مكافأة ضخمة للاعبي الفريق حال الفوز على الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، في ستاد الإسكندرية، بالدوري الممتاز.

وقال طارق هاشم فى تصريحات تليفزيونية إن المجلس قرر صرف 10 آلاف جنيه لكل لاعب بخلاف 30 ألف جنيه من المحافظ، في حال الفوز على الأهلي.

وأكد أن مباراة الأهلي عادية مثل أي مباراة بالدوري بالنسبة للفريق "لكن جماهيريا هي مباراة لها طابع خاص، وأوضح أن "الأهلي فريق كبير ويملك الحلول ولديه فريقين وأكثر، بدليل أنه لعب أمام إنبي بلاعبين لم يشاركوا في لقاء سموحة.

وأوضح أنه لا يعلم سببا واضحا لإقامة لقاء الأهلي في ستاد الإسكندرية بدلا من برج العرب.