شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو يشارك فى سحب قرعة كاس العرب الليلة بالدورحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تشهد العاصمة القطرية الدوحة، حفل سحب قرعة بطولة كأس العرب العاشرة، التي ستقام خلال الفترة من الأول وحتى 18 ديسمبر المقبل، وذلك بتنظيم مشترك ما بين الفيفا والاتحاد العربي لكرة القدم.

ويحضر مراسم القرعة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (FIFA) والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري.

وتضم القرعة، التي تبدأ عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 23 منتخبًا عربيًا، وتقام على 6 من ملاعب مونديال قطر 2022.

وتضم قائمة الفرق المشاركة، منتخبات قطر البلد المستضيف، ومصر والسعودية والإمارات والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس واليمن.

واختير النجوم وائل جمعة (مصر)، ونواف التمياط (السعودية)، وهيثم مصطفى (السودان)، ويونس محمود (العراق)، إلى جانب مانولا زوبيرا، مدير المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم لإجراء مراسم القرعة.

وتمت دعوة جميع رؤساء الاتحادات العربية المشاركة في البطولة إلى جانب مدربي منتخباتها، لحضور الحفل، الذي سيقام في الحي الثقافي بالدوحة.