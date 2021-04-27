شكرا لقرائتكم خبر عن «أهلي ٢٠٠٣» يفوز على بيراميدز بثلاثية في بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٣،في تحقيق الفوز خارج ملعبه ‏على بيراميدز، بنتيجة ٣-١، في المباراة التي أقيمت الاثنين، ضمن الجولة ١٢ من المرحلة ‏النهائية لبطولة الجمهورية. ‏

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: ‏ حراسة المرمى: زياد إيهاب. ‏ والدفاع: أحمد داوود - إبراهيم عبد الحكيم - عبد الجواد عبد الرحمن - إسلام عبد الله. ‏

والوسط: كريم عثمان - مصطفى أبو الخير - رأفت خليل - ميدو نبيل - محمد أسامة «ميدو». والهجوم: عبد الرحمن شريف. ‏

وفي الشوط الثاني شارك محمود حمدي بدلًا من عبد الرحمن شريف، ومحمد وائل بدلًا من ‏ميدو أسامة، وعبد الله بستانجي بدلًا من أحمد داوود. ‏شهدت المباراة تألق رأفت خليل جناح الأهلي الذي سجل ثلاثية الفوز بمفرده، حيث افتتح ‏التسجيل بعد دقائق قليلة من بداية المباراة، وتعادل أصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول. ‏

وبعد دقائق من بداية الشوط الثاني أضاف رأفت خليل الهدف الثاني، قبل أن يسجل ثالث ‏أهدافه قبل ٥ دقائق من نهاية المباراة. ‏

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٣» رصيده إلى ٢١ نقطة، جمعها من الفوز في ٦ مباريات، مقابل ‏التعادل في ٣ مباريات والهزيمة مرة واحدة، حيث تعادل مع وادي دجلة ١-١، وفاز على ‏سموحة ٢-١، وتعادل مع بيراميدز سلبيًّا، وفاز على المقاولون العرب ٢-١، وتعادل مع ‏الزمالك ١-١، وفاز على سيراميكا كليوباترا ١- صفر، وخسر من إنبي صفر -١، وفاز ‏على طلائع الجيش ٥-١، وعلى وادي دجلة ٤-١، وخسر من سموحة ١-٢، وفاز على ‏بيراميدز ٣-١، مسجلًا ٢٠ هدفًا مقابل ١٠ أهداف في مرماه، ولم تكن له مباراة ضمن ‏الجولة الخامسة.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي شريف عبد الفضيل مديرًا فنيًّا، وإسحق أول مدربًا ‏عامًّا، وبهاء جمال مدرب حراس المرمى، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وشريف خليل ‏إداري الفريق، وطارق عصمت مدرب الأحمال، وعبد الحميد حسين المدلك.‏