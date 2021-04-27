شكرا لقرائتكم خبر عن «أهلي ٢٠٠٣» يفوز على بيراميدز بثلاثية في بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٣،في تحقيق الفوز خارج ملعبه على بيراميدز، بنتيجة ٣-١، في المباراة التي أقيمت الاثنين، ضمن الجولة ١٢ من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية.
بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: زياد إيهاب. والدفاع: أحمد داوود - إبراهيم عبد الحكيم - عبد الجواد عبد الرحمن - إسلام عبد الله.
والوسط: كريم عثمان - مصطفى أبو الخير - رأفت خليل - ميدو نبيل - محمد أسامة «ميدو». والهجوم: عبد الرحمن شريف.
وفي الشوط الثاني شارك محمود حمدي بدلًا من عبد الرحمن شريف، ومحمد وائل بدلًا من ميدو أسامة، وعبد الله بستانجي بدلًا من أحمد داوود. شهدت المباراة تألق رأفت خليل جناح الأهلي الذي سجل ثلاثية الفوز بمفرده، حيث افتتح التسجيل بعد دقائق قليلة من بداية المباراة، وتعادل أصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول.
وبعد دقائق من بداية الشوط الثاني أضاف رأفت خليل الهدف الثاني، قبل أن يسجل ثالث أهدافه قبل ٥ دقائق من نهاية المباراة.
بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٣» رصيده إلى ٢١ نقطة، جمعها من الفوز في ٦ مباريات، مقابل التعادل في ٣ مباريات والهزيمة مرة واحدة، حيث تعادل مع وادي دجلة ١-١، وفاز على سموحة ٢-١، وتعادل مع بيراميدز سلبيًّا، وفاز على المقاولون العرب ٢-١، وتعادل مع الزمالك ١-١، وفاز على سيراميكا كليوباترا ١- صفر، وخسر من إنبي صفر -١، وفاز على طلائع الجيش ٥-١، وعلى وادي دجلة ٤-١، وخسر من سموحة ١-٢، وفاز على بيراميدز ٣-١، مسجلًا ٢٠ هدفًا مقابل ١٠ أهداف في مرماه، ولم تكن له مباراة ضمن الجولة الخامسة.
ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي شريف عبد الفضيل مديرًا فنيًّا، وإسحق أول مدربًا عامًّا، وبهاء جمال مدرب حراس المرمى، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وشريف خليل إداري الفريق، وطارق عصمت مدرب الأحمال، وعبد الحميد حسين المدلك.