شكرا لقرائتكم خبر عن «رجال سلة الأهلي» يواجه الزمالك اليوم في نصف نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الثلاثاء، أمام فريق الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الحادية عشرة مساء اليوم على صالة الشباب والرياضة في ٦ أكتوبر، ويسعى الأهلي إلى الفوز بها، ومواصلة العروض القوية التي يقدمها في الفترة الأخيرة.

ويعقد أشرف توفيق المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق عملية الإحماء لمراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز خلال المباراة.

وكان الفريق قد نجح في حسم التأهل إلى الدور نصف النهائي من منافسات دوري السوبر للمحترفين، بعد تخطي عقبة سبورتنج في الدور ربع النهائي من البطولة.