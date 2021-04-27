شكرا لقرائتكم خبر عن الدح يكشف لجمهور«جواهر» أصعب التحديات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدّم البطل الإماراتي عيسى الدحّ، أحد نجوم لعبة الملاكمة لفئة المحترفين على الصعيدين المحلي والعربي لجمهور تلفزيون الشارقة ، سيرة شخصية وثقتها عدسات الكاميرات عبر البرنامج الرمضاني «جواهر» الذي فتح المجال أمام المشاهدين للتعرّف على شخصية رياضية مرّت بالكثير من التجارب والمنعطفات في مسيرتها.

واستعرض البرنامج الذي يعرض يومياً على مدار 15 دقيقة مواقف عديدة، وتجارب متنوعة خاضها الدح، بداية من الصدفة التي قادته لأن يخوض مشوار رياضة الملاكمة، مروراً بنيله عضوية الاتحاد الإماراتي في العام 2001، التي ترافق معها بروز ملامح البطل التي تجسّدت خلال الأعوام من 2001 حتى 2006 والتي نال فيها العديد من الألقاب أبرزها بطل العرب مرتين، وبطل شرق أوروبا ثلاث مرّات، فيما انعطف البرنامج إلى أصعب اللحظات التي مرّ بها الدح المتمثلة في شطب عضويته من الاتحاد،لكن فيلماً سينمائياً غيّر ما سيأتي لاحقاً في حياته.

«مصيري في الصحراء»

كان اللقاء الذي جمعه مع المدرب الأمريكي «جيسي» منعطفاً حادّاً في مسيرته الرياضية، فعندما التقاه لأول مرة قال له الدح: «لعبة الملاكمة مصيري»، وكانت هذه الكلمة فاتحة العلاقة التي ستنشأ لاحقاً،وفي يوم من الأيام دخل عليه جيسي حاملاً له ملصقاً تحت عنوان «مصيري في الصحراء» إلى جانب أبطال الملاكمة وكانت مفاجأة من مدربه الذي فتح أمامه مرحلة جديدة في مسيرته الرياضية، ليبدأ في العام 2008 بالمشاركة في البطولات، ويهوي بالضربة القاضية على منافسيه منهياً النزالات لصالحه ويسطّر اسمه في سجلات أحد أبرز اللاعبين الذين أنجبتهم الإمارات على حلبة الملاكمة للمحترفين.

وتوقف الدحّ خلال البرنامج عند المنعطفات التي مرّ بها في مسيرته الرياضية الاحترافية، حيث بدأت رحلته من بريطانيا إلى أمريكا وخاض نزالات مع ملاكمين محترفين من مختلف أنحاء العالم ثم عاد إلى دولة الإمارات وأسس ناديه الرياضي الخاص.