شكرا لقرائتكم خبر عن هيكل و فتحى و شبل وهانت " الأوراق الرابحة الزمالك أمام الترجى فى نهائى أفريقيا للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المتابعة للكرة للطائرة بصفة عامة و الزمالك بصفة خاصة المواجهة المنتظرة بين الفريق الأبيض أمام الترجى التونسى المحدد لها الثالثة عصر اليوم الثلاثاء فى نهائى البطولة الأفريقية للأندية المقامة فى تونس .

و يمتلك فريق نادى الزمالك ضمن صفوفه 4 أوراق رابحة تستطيع صناعة الفارق فى هذه المواجهة الحاسمة هم الثلاثى رضا هيكل نجم مركز 2 و دينامو صناعة اللعب أحمد فتحى و رشاد شبل فى مركز 3، فضلا عن المحترف الكندى ستيف هانت فى مركز 4 و الذى يتميز بعنصر القوة .

كما أن الزمالك يتسلح بخبرات مديره الفنى المخضرم محمد اللقانى الذى دائما ما يكتب التاريخ مع صفوف القلعة البيضاء سواء محليا أو أفريقيا .

وتضم قائمة الزمالك المشاركة فى بطولة أفريقيا بتونس كلا من: أحمد يوسف ومصطفى دبشة وأحمد ضياء وأحمد عبد العال "دورنكة" ومحمد رضا وأشرف اللقانى وأحمد فتحى ورضا هيكل وهشام يسرى ورشاد شبل ومحمد مؤة ومحمد مجدى ومحمد محسن والمحترف الكندى استيف هانت بدلا من سيف عابد.

نجح الزمالك فى التأهل لنهائى بالفوز على السويحلى الليبى 3/0، بينما تأهل الترجى بالفوز على الكليبى التونسى بنفس النتيجة فى نصف النهائى.