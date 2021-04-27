شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: الكرات الثابتة أهم عوامل قوة أسوان ولدينا عجز فى مركز المهاجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء عبد العال، المدير الفني لفريق أسوان، عن أبرز الأسلحة التي يعتمد عليها أبناء الجنوب وهي الكرات الثابتة، وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "وان تو" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: كسبنا اخر مباراتين أمام إنبي والجونة، وربنا أكرمنا في الدقائق الأخيرة، والمباراة 90 دقيقة وأنبه اللاعبين لهذا الأمر دائماً ونرى الفرق الكبيرة دائماً مثل الأهلي والزمالك يلعبان حتى أخر لحظة, واللاعبين عليهم أن يصبروا في الملعب حتى تحقيق الفوز وأشكر اللاعبين لأنهم مضغوطين جداً ومع ذلك حققوا نتائج جيدة.

أضاف: الكرات الثابتة جاء منها أغلب أهداف أسوان هذا الموسم وعندما يكون عندك ميزة عليك أن تنميها، ولكن هذا لا يعني أننا نعتمد عليها فقط، ولدينا نقص في مركز المهاجم، أغلب اللاعبين تحت السن وليس لدي عناصر خبرة باستثناء أحمد عبد الظاهر، ولكنه عانى كثيراً من الإصابة.

واصل: مهم جداً أن تدافع بشكل جيد، وعدم خلق فرص للمنافس حتى لا يسجل فينا أهداف بشكل أكبر، لأننا نلعب على قدرات اللاعبين الذين نمتلكهم.

أكمل: اللعب في أسوان شكل فارق بالنسبة لنا، واللاعبين أغلبهم مش من أسوان وغير معتادين على الأجواء الحارة ولا يمكننا استغلال عامل الجو مثل الفرق الأفريقية، ولكن المميزات هي أنك تلعب في ملعبك، المنافس يأتي إليك من سفر، وتتمرن على هذا الملعب وتحفظ أبعاده عكس مثلاً بتروسبورت، لو لاعبت إنبي هناك سيكون أفضل منك، أيضاً الجماهير رغم عدم حضورهم للمباريات لكنهم يحضرون التدريبات.

واختتم: جماهير أسوان استقبلتنا بشكل رائع بعد عودتنا لأسوان، وشجعوا اللاعبين بعد الفوز على إنبي، وهذا يعطي اللاعبين انطباع جيد عن وجود جمهور خلفهم يساندهم.