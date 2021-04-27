شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يوجه رسالة إلى كارتيرون: أسامة نبيه مش طمعان في منصبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حازم إمام نجم الزمالك السابق، رسالة إلى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بينه وبين أسامة نبيه، وقال حازم إمام في تصريحات عبر برنامج "وان تو" عبر إذاعة أون سبورت: الزمالك تألق بالأمس أمام البنك الأهلي ليرد على فوز الأهلي على إنبي بثلاثية، بالأمس، كارتيرون لعب على الضغط بدون كرة وغلط لاعبي البنك الأهلي، الذي يمتلك لاعبين مميزين كأسماء ولكن على أرض الواقع لم يكونوا في المستوى.

أَضاف: الزمالك قدم شوط من أفضل الأشواط الجماعية في الشوط الأول أمام البنك الأهلي، لم أكن أتوقع أن أحداد سيسجل أهداف أو أنه سيسجل هدفين وارء بعض، أتمنى له الاستمرارية خاصة مع ثقة كارتيرون الذي يلعبه على حساب الجزيري رغم أن الجزيري على الورق أفضل.

واصل: البنك الأهلي إذا استمر بهذا الشكل في الأداء سيواجه مشكلة كبيرة جداً، ونفس الأمر الانتاج الحربي، وهذه النتيجة مهمة جداً للاسماعيلي في صراع البقاء.

أكمل: أسامة نبيه تحديداً من أنضف الشخصيات في كرة القدم، ليس لديه لؤم وفكرة أن البعض وصل لكارتيرون أن أسامة يتكلم في الإعلام هذا لا يعني أن نبيه يرغب في أن يأخذ منصب المدير الفني وله خبرات سابقة مع المنتخب وفييرا، وأوجه رسالة لكارتيرون "ثق في أسامة نبيه هو ابن نادي الزمالك ولا يطمح في منصب المدير الفني".