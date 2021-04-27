شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف البطولة العربية للرماية بمشاركة 12 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم مصر البطولة العربية للرماية التي تنطلق خلال الفترة من 1 وحتى 12 يونيو المقبل، على ميادين نادي الصيد 6 أكتوبر والمركز الأولمبي بالمعادي بمشاركة أكثر من 300 رامٍ ورامية من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وتقام البطولة بمشاركة 12 دولة عربية، يتنافسون في منافسات المسدس والبندقية ضغط الهواء وكذلك الخرطوش على الميادين المصرية المؤهلة لاستضافة أكبر الأحداث العالمية، وتضاف هذه البطولة إلى سلسلة البطولات المميزة التي تحتضنها مصر خصوصا بعد النجاح الباهر في استضافة بطولة العالم الأخيرة على ميادين نادي الصيد 6 أكتوبر، والتي نالت إشادة عالمية رغم ظروف جائحة كورونا إلا أنها خرجت في أفضل صورة.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن سعادته باستضافة البطولة العربية، مشيرًا إلى إنها من البطولات المميزة خصوصا أنها تجمع الأشقاء العرب في مصر وتفتح المجال لمنافسة شريفة بين الرماة من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وأوضح صبحي أن مصر الان أصبحت تمتلك بنية تحتية إنشائية رياضية، جعلتها واحده من اهم الدول العالم استضافة للبطولات العالم والقارية والعربية.

وأضاف وزير الرياضة، أن مثل هذه البطولات من شأنها أن تعزز قيم الترابط بين أبناء الوطن العربي والذي يتجسد في منافسات قوية على الأراضي المصرية التي تحتضن الأشقاء دائمًا وتقدم أفضل صورة لاستضافة البطولات والمواعيد الكبرى.

ومن جانبة قال اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، ان هذه البطولة ستساهم في فتح مجال للاحتكاك والاطلاع على مدارس مختلفة للرماة من أجل تأهيلهم للبطولات الدولية ودورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو، مشيرًا إلى أن الرماة العرب أصحاب سمعة طيبة في اللعبة ويملكون أسلحة متطورة وأجهزة فنية على أعلى مستوى.