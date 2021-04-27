شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: الزمالك راكب الدوري وكنت بعمل ألف حساب لبركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق السيد نجم الزمالك السابق، عن أكثر اللاعبين الذين كان يحسب لمواجهتهم ألف حساب قبل اعتزاله، وقال السيد في تصريحات لبرنامج "الحريف" على إذاعة أون سبورت إف إم: محمد بركات من اللاعبين الكبار وكنت بعمل حسابه كويس جداً لأنه كان لاعب سريع ويشابهني في السرعة ومن الناس الذين كنت أستمتع باللعب معهم أو ضدهم سواء أهلي أو زمالك أو مع المنتخب

أضاف: كنت بتضايق جداً من مباريات المحلة في المحلة، لأنها مباريات رخمة وكنت بشيل همها جداً لأن الظهير الأيمن بتاعهم كان سريع جداً، وأحمد فتحي كنت ترقصه ويجيلك تاني "مبيخلصش".

وعن مسابقة الدوري قال طارق السيد: الدوري حلو هذا الموسم، المباريات كلها صعبة، بيراميدز بدأ يفوق ويدخل في اللعبة ولكن المنافسة محسومة مع الأهلي والزمالك، خاصة أن الزمالك راكب الدوري والأهلي بيحاول واره، والدنيا رايحة جاية بين الفريقين.

أضاف: الزمالك بدأ مباراة الأمس بشكل جيد جداً أمام البنك الأهلي بالتشكيل المناسب، وكنت أتمنى أن الجزيري يبدأ أساسياً لكن بدأ بأحداد واللاعب بدأ يهدف، والفريق قدم شوط ممتع جداً وحقق نتيجة كبيرة في وقت مهم، خاصة أن الأهلي يلعب قبل مباريات الزمالك وهذا يضع ضغوطاً على لاعبي الفريق الأبيض.

واصل: بداية الشوط الثاني كان التغييرات ومحاولات لإراحة اللاعبين الأساسيين، وهذا أثر على سلبية الزمالك مع تغييرات خالد جلال ونزول ستريلا الذي لعب على اوباما بشكل جيد.

أكمل: جماهير الزمالك لن ترضى بأقل من بطولة الدوري العام ويجب أن يكون اللاعبين مدركين لهذا الأمر، وخسارة الزمالك أمام الأهلي كانت مفاجأة بالنسبة لي، وكذلك خسارة الأهلي من سموحة، وأعتقد أن سموحة أو المصري سيتواجد أحهما بالمربع الذهبي مع الأهلي والزمالك وبيراميدز.